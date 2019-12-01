برادا وأديداس تكشفان عن أول نتائج تعاونهما

أنسامد في الاول من ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دار الازياء الإيطالية برادا ومجموعة أديداس عن نتائج التعاون بين العلامتين التجاريتين، الذي تم الإعلان عنه منذ ما يزيد عن أسبوعين.



وكشفت العلامتان التجاريتان عن تعاونها في شكل زوج من الاحذية وحقيبة تحمل شعار برادا وأديداس.



ستكون المجموعة محدودة الإصدار ومكونة من 700 قطعة. وتشمل المجموعة أحذية "Superstar " الكلاسيكية التي تم إطلاقها في عام 1969 والتي تأتي في نسخة ملائمة لكلا الجنسين.



بالإضافة إلى الحذاء تشمل المجموعة نسخة كبيرة من حقيبة Bowling Bag أيضًا باللون الأبيض. وستصبح المجموعة متاحة للشراء ابتداءً من الـ 4 من ديسمبر في متاجر برادا في أنحاء العالم وعلى الموقع الالكتروني للعلامتين.



