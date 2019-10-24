عروض خاصة بالرجال لزفاف 2020 في نابولي

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين اول - تعقد في الفترة من 19 الي 27 اكتوبر في نابولي عروضا خاصة بازياء الزفاف خاصة الملابس الخاصة بزفاف العريس.



تتأرجح موضة العريس لعام 2020 من أقصى درجات الخشونة في الأقمشة ، في الشكل والألوان ، إلى صقل الألوان النابضة أو المطرزات المتناقضة التي تستدعي الطراز الباروكي والفاخر ، مع إشارة واضحة إلى قدامي النبلاء الذين عاشوا في القصور الأرستقراطية في الجنوب.



حتى السترات الراقية للغاية فهي في الواقع مستحدثة و تعتمد علي موديلات مقدمة في السابق مع بعض الاضافات و المبتكرات .



يتم توجيه الكثير من الاهتمام أيضًا إلى العريس الذي يزيد عمره عن 40 عامًا: في الواقع ، انتقل عصر الزفاف إلى الأمام ، لذا لا يمكن أبدًا أن يكون أسلوب العريس البالغ أبداً بعيد عن الموضة الحالية .



بالنسبة للأناقة والشكل ، استمر باللحية وقصات و صبغات الشعر في فوضى منظمة و يتم عمل بروفات علي كل ذلك ، قبل أسبوع على الأقل حتي يكون الظهور يوم الزفاف أمرا طبيعيا .