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عروض خاصة بالرجال لزفاف 2020 في نابولي
    Milan Fashion Week: Spring Summer 2020 Men's collections; Armani

    انسامد - 24 اكتوبر - تشرين اول - تعقد في الفترة من 19 الي 27 اكتوبر في نابولي عروضا خاصة بازياء الزفاف خاصة الملابس الخاصة بزفاف العريس.

    تتأرجح موضة العريس لعام 2020 من أقصى درجات الخشونة في الأقمشة ، في الشكل والألوان ، إلى صقل الألوان النابضة أو المطرزات المتناقضة التي تستدعي الطراز الباروكي والفاخر ، مع إشارة واضحة إلى قدامي النبلاء الذين عاشوا في القصور الأرستقراطية في الجنوب.

    حتى السترات الراقية للغاية فهي في الواقع مستحدثة و تعتمد علي موديلات مقدمة في السابق مع بعض الاضافات و المبتكرات .

    يتم توجيه الكثير من الاهتمام أيضًا إلى العريس الذي يزيد عمره عن 40 عامًا: في الواقع ، انتقل عصر الزفاف إلى الأمام ، لذا لا يمكن أبدًا أن يكون أسلوب العريس البالغ أبداً بعيد عن الموضة الحالية .

    بالنسبة للأناقة والشكل ، استمر باللحية وقصات و صبغات الشعر في فوضى منظمة و يتم عمل بروفات علي كل ذلك ، قبل أسبوع على الأقل حتي يكون الظهور يوم الزفاف أمرا طبيعيا .

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