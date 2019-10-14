المعاطف تعود من جديد لخزانات ملابس السيدات

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - عادت المعاطف من جديد الي الظهور في خزانات الملابس النسائية لفصل شتاء 2020 لدي كبار مصممي الازياء .. يقولون عنه انيق..دافئ و ساحر و مناسب لكافة المناسبات .



في دار ازياء جيني ، تم تصميمه كغلاف ليكون ملفوفًا حول الجسم ، حيث يخلق خطوطًا جريئة وفروقًا لونية زاهية شبه لامعة تبرز القوام بشكل دافئ وتتميز معاطف جيني بنقاء اللون الأبيض لمغازلة الصقيع.



تصبح نقاء الصورة الظلية حليفًا للأناقة الفائقة باسم الرفاهية اليومية..في مجموعة جيفنشي التي تكشف عن مزيج من الرومانسية تغلفها دعوة للكلاسيكية.



اماالمعاطف التي صممها كلير وايت فهي تظهر كالبجعات بالأبيض والأسود يزينهاالريش.. اما الصوف الثمين من البيج إلى الجمل كان من نصيب معاطف ماكس مارا ، شغف أحمر من إمبوريو أرماني.. نماذج خندق الكشمير من فالكونيري.



