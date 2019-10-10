انفجار الألوان في أسبوع الموضة في ميلانو

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين اول - على الرغم من فرض البرجوازية لقواعدها التي ستستمر في الظهور كعلامة بارزة في موسم الخريف والشتاء في الأزياء ، ركزت ميلان على دعوة جماعية لرؤية الأزياء باعتبارها مجالًا لعرض الافكار و الامكانيات الفردية و ليس لفرض المزيد من القيود.



غوتشي ، على سبيل المثال ، افتتح الموسم بتقديم عارضاته في صورة سجينات في ازياء رسمية قبل العرض الفعلي. كان التفكير في الدور المعياري للأزياء بالإضافة إلى إمكاناتها التحررية ، لأن اختيار ما نرتديه في الصباح يقدمنا كأفراد وكل فرد حر في أن يختار ما يناسبه من الملابس - وهذا هو مايراه اليساندرو ميشيل - و هو يتناقش حول ما إذا كان ينبغي لنا أن نعيش كالروبوتات مثل العارضات اللاتي قدم ظهرن كسجينات في بداية عرض الأزياء أو أن تتمرد و تسير عكس التيار السائد لاظهار الاختلافات الفردية .



قدمت العارضات ملابس موتشيا برادا بطريقتهن الخاصة ، بينما يبدو أن مجموعة جورجيو أرماني تتحدث أيضًا عن العودة إلى الماضي وتستخدم بشكل كبير الاكسسوارات المستقبلية حيث عرض فستانا مثل الذي ارتدته جينيفر لوبيز عام 2000 اثناء حفل جوائز جرامي حيث ارتدت فستانا الادغال لفيرساتشي .



كانت الألوان تنفجر في جميع العروض ، مع التركيز على اللون الوردي ولكن الأخضر والأزرق والأصفر والأحمر أيضًا مما جعل مظهرًا رائعًا في الرغبة في إعادة تكوين الشخصية الفردية في جميع الأنحاء.



