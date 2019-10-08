خزانة ملابس نسائية شتوية ذات الوان زاهية

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين اول - تتجه خيوط الموضة هذا الشتاء الي خزانة ملابس نسائية مليئة بالالوان المختلفة الزاهية و التي تعمل علي مواصلة الاجواء الصيفية الحيوية..



و يعود المصممون الي الالوان الاحادية و التي تعتبر كتلا حقيقية من الالوان و يقدمون في عروضهم المعطف و البنطلون و الجورب و الحذاء من نفس اللون سواء كان ازرقا او احمرا او بنيا ورديا او اصفر او برتقالي او احمر و التي قدمها امبريو ارماني ..



او كما قدم ماكسمارا الالوان الباستيل الناعمة بنفس الفكرة و الذي اعتمد ايضا الايقاع الحيادي الطبيعي في الالوان مضيفا فقط اللمعان ..



و على الرغم من أن الموضة تعيش على التناقضات الا ان الأبيض والأسود المطلق بالاضافة للالوان الفوسفورية قد عادوا للظهور ثانية مع ملابس السهرة البيضاء الأنيقة و العملية في نفس الوقت.

