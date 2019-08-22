هوس الحياكة يزداد في ايطاليا

انسامد - 22 اغسطس - اب - حظى هوس الحياكة ، بشعبية متزايدة في إيطاليا... يساعد ايضا علي ذلك انتشار الادوات المستخدمة في شغل التريكو في زيادة الشغف بهذه الهواية التي تعد نتاجا الي حد كبير للأزمة الاقتصادية .. الحياكة اليوم ليست مجرد هواية بل هي أيضًا وسيلة ذاتية لإنتاج الملابس . وفقا لاحصائية اجريت بهدف معرفة الاذواق العامة قبل اطلاق مجموعات الصيف الجديدة أصبحت إيطاليا خامس أهم سوق للعلامة التجارية وي ار نايترز - نحن الخياطون - و المنتشرة في 20 دولة في العالم حيث حققت نمواً بنسبة 75٪ مقارنة بالعام الماضي وبأكثر من 7000 طلب شراء يسبق إيطاليا كل من الولايات المتحدة في المركز الأول وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) .



"من المتصور أن الحياكة في إيطاليا هي هواية تقليدية تمارس منذ الطفولة ، ولكن في الوقت نفسه ، من الواضح أن هناك أيضًا كثيرين يتعلمون الحياكة في مرحلة البلوغ.. جزء كبير منهم هم متعلمون عن طريق البرامج التعليمية و / أو مقاطع الفيديو على يوتيوب .



يقول ماريا خوسيه مارين وألبرتو برافو مؤسسي برنامج الخياطين في ايطاليا: "لقد ساهمت التقنيات الحديثة بوضوح في التعلم".



فيما يلي النقاط البارزة التي تمخض عنها الاستطلاع: - الهدف هو الإناث ، ولكن النسبة المئوية للرجال تبلغ 5 ٪ ، وهي حقيقة مهمة بالنظر إلىطبيعة مهنةالحياكة .



يدعي 50٪ من العينة أنهم تعلموا كيف يحيكون في طفولتهم ؛كذلك 25٪ يزعمون أنهم تعلموا في فترات المراهقة 25 ٪ يزعمون أنهم تعلموا أن يحيكواعندما كبروا .



الغالبية (84٪) تتراوح أعمارهم بين 26 و 55 عامًا ، و 6٪ فقط أقل من 25 عامًا ..كما ان 45 ٪ من العينة يعملون في الحياكة أكثر من 3 مرات في الأسبوع .



68٪ يعلنون أنهم تعلموا هذه التقنية من أحد أفراد الأسرة (الباقي تعلموا من الأصدقاء أو المعارف) .



62٪ أعلنوا أنهم تعلموا بفضل البرامج التعليمية (نسبة جيدة أيضًا تساوي 41٪ ، بينما تذهب نسبة صغيرة إلى الشبكة بشكل عام) ..60 في المائة من المفحوصين يقولونإنهم يمارسون الحياكة بحب لكن نسبة 40 في المائة يقولون انهم يمارسونها كوسيلة للاسترخاء.



يبقى المكان المفضل لممارسة الحياكة هة البيت لنسبة 85 في المائة بينما 15 بالمائة فقط يمارسونها خارج المنزل. 73٪ يقولون أن الرضا الشخصي هو أكبر متعة بعد المتعة التي يتسبب فيها الانتهاء من صنع قطعة من الملابس.



هذا و أخيرًا ، هو ترتيب المدن الإيطالية الأولى التي تضم أكبر عدد من عملاء وي ار نايترز- نحن خياطون - : تحتل ميلانو المرتبة الأولى ؛ تليها جنوة ، تورينو ، روما ، ترينتو ونابولي.



