السيدات الايطاليات تعدن للطبيعة للعناية ببشرتهن

انسامد - 19 اغسطس - اب - في إيطاليا تتجه السيدات فيما يتعلق بالعناية بالبشرة نحو المنتجات العضوية والطبيعية ، وكذلك نحو المنتجات التكنولوجية العالية. يؤكد ذلك التقرير الأخير لمرصد التجميل اوريال بيوتي في استطلاع حول العناية بالبشرة خاصة ما يتعلق برعاية وتطهير بشرة الوجه ، يشير التقرير الي انها سوق متنامية شهدت تغيرات عميقة في السنوات الأخيرة. فمن ناحية ، ازداد الطلب والعرض على المنتجات العضوية أو الطبيعية أي المستوحاة من الطبيعة زادت بنسبة 21 ٪ من السوق .



من ناحية أخرى ، ضل العرض و الطلب علي المنتجات شديدة التركيز أي القائمة علي المكون العلمي و معالجة الأمراض الجلدية ثابتا عند نسبة 79 في المائة و هي النسبة المتبقية . تعكس هذه النتائج تعاظم اهتمام المرأة الإيطالية بمكونات منتجات التجميل بنسبة 55٪ مقارنة بـ 46٪ من النساء الأوروبيات (51٪ في ألمانيا ، 48٪ في إسبانيا ، 32٪ في المملكة المتحدة) و تفضيل المنتجات القائمة على المنتجات الطبيعية ، التي أعلنتها 63 ٪ من النساء الإيطاليات مقابل 53 ٪ من النساء الأوروبيات (61 ٪ في فرنسا ، 51 ٪ في ألمانيا ، 57 ٪ في إسبانيا ، 45 ٪ في المملكة المتحدة).



علاوة على ذلك ، 57 ٪ من النساء في إيطاليا مقتنعات بأن فعالية المنتجات مرتبطة بقوة بالبحث العلمي ، مقارنة بـ 44 ٪ في أوروبا (48 ٪ في فرنسا ، 39 ٪ في ألمانيا ، 50 ٪ في إسبانيا ، 37 ٪ في المملكة المتحدة).



