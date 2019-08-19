السيدات الايطاليات تعدن للطبيعة للعناية ببشرتهن

انسامد - 19 اغسطس - اب - في إيطاليا تتجه السيدات فيما يتعلق
بالعناية بالبشرة نحو المنتجات العضوية والطبيعية ، وكذلك نحو
المنتجات التكنولوجية العالية.
يؤكد ذلك التقرير الأخير لمرصد التجميل اوريال بيوتي في استطلاع
حول العناية بالبشرة خاصة ما يتعلق برعاية وتطهير بشرة الوجه ،
يشير التقرير الي انها سوق متنامية شهدت تغيرات عميقة في السنوات
الأخيرة. فمن ناحية ، ازداد الطلب والعرض على المنتجات العضوية أو
الطبيعية أي المستوحاة من الطبيعة زادت بنسبة 21 ٪ من السوق .
من ناحية أخرى ، ضل العرض و الطلب علي المنتجات شديدة التركيز أي
القائمة علي المكون العلمي و معالجة الأمراض الجلدية ثابتا عند
نسبة 79 في المائة و هي النسبة المتبقية .
تعكس هذه النتائج تعاظم اهتمام المرأة الإيطالية بمكونات منتجات
التجميل بنسبة 55٪ مقارنة بـ 46٪ من النساء الأوروبيات (51٪ في
ألمانيا ، 48٪ في إسبانيا ، 32٪ في المملكة المتحدة) و تفضيل
المنتجات القائمة على المنتجات الطبيعية ، التي أعلنتها 63 ٪ من
النساء الإيطاليات مقابل 53 ٪ من النساء الأوروبيات (61 ٪ في فرنسا
، 51 ٪ في ألمانيا ، 57 ٪ في إسبانيا ، 45 ٪ في المملكة المتحدة).
علاوة على ذلك ، 57 ٪ من النساء في إيطاليا مقتنعات بأن فعالية
المنتجات مرتبطة بقوة بالبحث العلمي ، مقارنة بـ 44 ٪ في أوروبا
(48 ٪ في فرنسا ، 39 ٪ في ألمانيا ، 50 ٪ في إسبانيا ، 37 ٪ في
المملكة المتحدة).