الجينز علي راس الملابس الايطالية

انسامد - 12 اغسطس - اب - الجينز ، بالتأكيد من تلك الملابس الخالدة التي لا يمكن ان تندثر.. منذ أن اكتشفه ليفي شتراوس و تم اعتماده في القرن التاسع عشر .



اليوم ، يعتبر الجينز إلى حان. . حيث تم اعتمادها من قبل نجوم هوليود في الخمسينيات وأيضاً على المنصة للأزياء الراقية ، فهي بحكم التعريف أمر لا بد منه و لا غني عنه.



د بعيد من أكثر الملابس المنتشرة في كل خزانة ملابس ، في كل مك قام موقع "ليست " بدراسة سلوك أكثر من مليون مستخدم إيطالي عبر الإنترنت ،ونية. .ولإكمال الصورة ، تم مقارنة النتائج بعادات الشراء الموجودة في الولايات المتحدة و كانت النتيجة كالتالي .



وتحليل البحث الذي أجري على مدار الثلاثة أشهر الماضية والذي يسمح بالتصفح بين أكثر من 12000 متجر افتراضي ومواقع التجارة الإلكتر الجينز الأكثر شعبية في إيطاليا هو الذي يحمل اسم جاكوموس وغوتشي تكافئ أفضل 5 نماذج من الجينز الأكثر شعبية من قبل الإيطاليين على البساطة وان يحمل لمحة من الكلاسيكية المحببة كدليل علي الأصالة.



تتميز موديلات جاكوموس و هو أكثر ما تبحث عنه النساء بالقصة الكلاسيك و هو ما يسمي بالسيجارة او السكيني ، مع جيب خلفي وجيبان أماميان. إذا كان المركز الأول في تصنيف "ليست "و هو يتحدث الفرنسية ، فإن ما يلي يشهد على شغف الإيطاليين بأسلوب "المنزل": الميدالية الفضية لنموذج دولتشي آند غابانا والبرونزية لجيز سكيني من دنيمالتابع لجوتشي. قبالة المنصة ، توجد علامة تجارية أخرى ذات ألوان ثلاثية: أتيكو ، التي ابتكرتها كل من جيورجيا تورديني وجيلدا أمبروسيو و هي تغزو عقول و مزاج المستخدمين بمنتج أصلي ، بقطعة تاخذ شكل الجسم قوية ومصنوعة من الدنيم الأزرق بأسلوب عتيق... يشبه الي حدد كبير اسلوب العملاق الامريكي ليفايس ..و ياتي في المركز الخامس للاوائل .



تؤكد المراكز الخمسة الأولى للرجال شعبية العلامات التجارية الإيطالية: كالعادة جينز جوتشي يحتل القمة رغم انه يحتل المرتبة الثالثة في تصنيف النساء - اما المركز الثاني يحتله الجينز ماركة اميري و و يحتبوب باللون الأبيض - وأوف وايت ،بالاضافة الي اخر صيحاته و هو عبارة عن ستريتش يستخدم معه الحزام الجلدي مع حزام ل المركز الثالث ستون آيلاند بفضل بنطلون جينز مطبوع عليها ، مح و ياتي بعده ديسكارد 2 و هي ماركة تشق طريقها بسرعة كبيرة وهو بيت للأزياء في ميلانو الذي أسسه الثنائي دين اند دان كيتن اما المركز الرابع فهو من نصيب تيدر بيكرز و هو يتميز بالفتحات التي تبدو و كانها تمزقات في الجينز و هو ذو مظهر حضاري يجذب الشباب بلا منازع.