معرض حول فن تصميم الازياء في تاورمينا الايطالية

أنسامد - 15 يوليو/ تموز - تستضيف مدينة تاورمينا الواقعة في جزيرة صقلية الايطالية معرضا حول فن تصميم الأزياء المعاصرة في إطار أسبوع تاورمينا في الفترة بين 13 إلى 20 يوليو.



ومن المقرر إقامة المعرض الذي يتم تنظيمه في إطار الاحتفال بأسبوع تاورمينا في قصر تشامبولي، حيث سيقام أيضا أمسية احتفالية مع عرض للأزياء وتوزيع جوائز Tao Awards 2019 .



من بين الأعمال المعروضة أحد الاعمال عن موضوع الاستدامة البيئية.



وجوائز Tao Awards هي جوائز دولية تُمنح لشخصيات من عالم الموضة، والصحافة، والثقافة، والعلوم، والموسيقى والتلفزيون.



وستذهب جائزة هذا العام لكارلا سوزاني وهي سيدة أعمال ومنظمة معارض فنية إيطالية ومؤسسة معرض 10 كورسو كومو 10 Corso Como، وهي شقيقة المدير التاريخي لفوغ إيطاليا، وباولو جيراني في مجال ريادة الأعمال والموضة، ومصمم الازياء ألبرتو زامبيلي.



