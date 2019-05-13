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بيوت الازياء الايطالية علي رأس قائمة الاكثر شعبية
    انسامد - 13 مايو - ايار - احتل بيتي الازياء الايطاليين اوف وايت و جوتشي راس قائمة بيوت الازياء الاكثر شعبية و المكونة من 20 مركزا للربع الاول من عام 2019 .

    و تشير القائمة - ليست اندكس - و التي تنشر في لندن ان الايطاليين مازالوا في عمادة الازياء في العالم.

    و تؤكد ليست اندكس ان 5 مليون شخص خضعوا للاحصائية و هم من المشترين الدائمين للملابس و الاكسسوارات اونلاين شهريا و يزورون مواقع 12 الف بوتيك و محل ازياء اونلان شهريا كما قامت بتخليل وسائل التواصل الاجتماعي و تسجيل تزايد ارقام المشتركين في صفحات الماركات المعروفة و اتسجيل الاعجاب و المشاركة علي كافة المنتجات و الهاشتاج الخاص بدور الازياء الخاضعة للاحصاء.

    و من بين التوب توينتي للربع الاول من العام الحالي ياتي علي راس القائمة اوف وايت يليه جوتشي في المركز الثاني ثم بالنسياجا في الثالث و في الحادي عشر بالم انجيلز و ايف سان لوران في المركز 17
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