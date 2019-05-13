بيوت الازياء الايطالية علي رأس قائمة الاكثر شعبية

انسامد - 13 مايو - ايار - احتل بيتي الازياء الايطاليين اوف وايت
و جوتشي راس قائمة بيوت الازياء الاكثر شعبية و المكونة من 20
مركزا للربع الاول من عام 2019 .
و تشير القائمة - ليست اندكس - و التي تنشر في لندن ان الايطاليين
مازالوا في عمادة الازياء في العالم.
و تؤكد ليست اندكس ان 5 مليون شخص خضعوا للاحصائية و هم من
المشترين الدائمين للملابس و الاكسسوارات اونلاين شهريا و يزورون
مواقع 12 الف بوتيك و محل ازياء اونلان شهريا كما قامت بتخليل
وسائل التواصل الاجتماعي و تسجيل تزايد ارقام المشتركين في صفحات
الماركات المعروفة و اتسجيل الاعجاب و المشاركة علي كافة المنتجات
و الهاشتاج الخاص بدور الازياء الخاضعة للاحصاء.
و من بين التوب توينتي للربع الاول من العام الحالي ياتي علي راس
القائمة اوف وايت يليه جوتشي في المركز الثاني ثم بالنسياجا في
الثالث و في الحادي عشر بالم انجيلز و ايف سان لوران في المركز 17