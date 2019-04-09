عرض أزياء في فلورنسا بمناسبة تأسيس لويزا فيا روما

أنسامد 9 إبريل/نيسان - يحتفي متجر لويزا فيا روما في فلورنسا بالذكرى 90 لتأسيسه، كما يحتفل أيضا بوقوعه ضمن أفضل 20 موقعا للتجارة الإلكترونية.



وبهذه المناسبة، تم تنظيم عرض أزياء خاص في فلورنسا مع كارين روتفيلد التي افتتحت عرض أزياء من تصميمها.



ومن المقرر إقامة عرض أزياء للعديد من العلامات التجارية في 13 يونيو عند غروب الشمس في ساحة مايكل أنجلو، حيث سيتم عرض 90 إصدارًا من ملابس الرجال والسيدات من مجموعات خريف وشتاء 2019 ، من اختيار روتفيلد مستوحاة من أزياء التسعينيات، مثل برادا وميو ميو وجورجيو ارماني ،وماكس مارا.



ومن المقرر أيضا تكريم مصمم الأزياء الالماني كارل لاغرفيلد. كما سيتم تنظيم حفل موسيقي يقدمه ليني كرافيتز بمشاركة 5000 مدعو.



