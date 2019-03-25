موديلات الجينز الضيقة موضة الربيع للنساء

أنسامد - 25 مارس /آذار - لا تخلو خزانة الملابس لدي جميع النساء من الجينز، في أي عمر، فهو ثوب مريح ويناسب كافة الأذواق، ويتناسب مع أي مظهر حتى بالنسبة لهواة الرياضة. وعلى مدار عقود، لا يوجد موسم لا ينتشر فيه ارتداء الجينز. ولكن في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك طفرة في الملابس المرتبطة بالجينز.



تجد في سوق الملابس جميع الأنواع، العادية، النحيفة، البوت كت، عالية أو منخفضة الخصر، ممزقة أو ملونة. كيف يمكن إذن اختيار أفضل التصميمات التي تتناسب معنا؟ وللاجابة عن هذا السؤال، أطلقت مجموعة رواد الأعمال الرقميين مشروع ذي فاشون موب ، وهو مشروع أطلقته أربع نساء من مختلف الأذواق والأعمار المختلفة، يتشاركن في شغف الموضة ويرغبن في مشاركة حياتهن اليومية وأفكارهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعية.



وتعتبر الموديلات الأكثر انتشارا لفصل الربيع هي الموديلات الضيقة، إلا أن الموديلات الضيقة جدًا تبرز أي عيوب في الركبتين، وليست جيدة لكل الاجسام.



أما بنطلون جينز بيل يحررك أكثر مما تعتقدين، مما يمنحك بضعة سنتيمترات إضافية التي كنت تودين الحصول عليها. يمكن تجربته مع قميص أبيض وحزام ملون حول الخصر.



بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على أشكال أكثر مرونة من حيث الحجم ، يفضل اختيار طراز قصير، مع جيوب خلفية.



الكعب العالي والملون مثالي حتى مع ارتداء الدينيم شديد الوضوح.



إذا كنت طويلة القامة أو نحيفة، فيمكنك ارتداء الجينز أيضًا مع حذاء الباليرينا.



