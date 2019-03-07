دار أزياء فالنتينو تقدم موديلات الخريف والشتاء في باريس

انسامد - 7 مارس/آذار - يقدم مصمم الازياء الايطالي بيير باولو بيتشولي عرض دار الأزياء الإيطالية فالنتينو في العاصمة الفرنسية باريس.



يقام العرض في مبنى ليزانفاليد، حيث تزين العرض عبارة مضيئة اقتبستها دار فالنتينو عن الشاعر روبرت مونتجمري وتقول "إن الأشخاص الذين تحبهم يصبحون أشباحاً بداخلك.. وبهذه الطريقة تحافظ عليهم على قيد الحياة".



وتعرض دار فالنتينو مجموعة من الموديلات المختلفة لخريف وشتاء 2019/2020، مثل أغطية الرأس والقبعات والمعطف، مزينة بالازهار بمختلف الالوان، مثل الأبيض والأسود والاحمر والوردي والأخضر.



