مجموعة سبورت ماكس لخريف 2019 .. غنية بالأقمشة الطبيعية

انسامد - 28 فبراير - شباط - بأسلوب بسيط وبعيداً عن المبالغة، كشفت دار الأزياء الإيطالية سبورت ماكس عن مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2019/2020 خلال أسبوع الموضة في ميلانو.



وقدمت العلامة الملابس الرياضية الإيطالية في أفضل حالاتها: مصقولة وأنيقة وغنية بالأقمشة الطبيعية بما في ذلك الكشمير والجلود والصوف، وقالت المديرة الإبداعية للعلامة غرازيا مالاجولي إن فريق التصميم أراد أن ينعش بعض الأشكال الكلاسيكية ودمجها مع الخياطة الراقية.



وتشمل المجموعة تشكيلة من القطع اليومية التي تستهدف النساء من مختلف الفئات العمرية وذوات الأجسام المختلفة، وتضمنت التنانير ثنائية اللون ذات الأزرار الأمامية والبدلات الأنيقة ذات التصميم الفضفاض باللونين الرمادي والأزرق البحري، في حين تم تنسيق السترات الجلدية القصيرة تحت المعاطف أو فوق التنانير المتعددة الطيات والفساتين المنسدلة.



هذه الأخيرة جاءت في نسخ مختلفة، أحيانًا بطيات مجعدة خفيفة، أو بأحزمة وطيات حول الخصر، وأحيانًا أخرى بأحزمة جلدية سميكة لتضييق الخصر، أو بنمط البلوزة الصوفية بالياقة المرقعة والأكمام الطويلة.



كانت المعاطف بارزة في التشكيلة، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن كون سبورتماكس العلامة الشقيقة لعلامة ماكس مارا، فأتت مصنوعة من الكشمير ذي الوجه المزدوج، بعضها أتى بجيوب مرقعة وأربطة بنمط سترة راكبي الدراجة النارية مثبتة على جانبي الرقبة، وأخرى مصنوعة من الصوف الرمادي مقلمة بخطوط أفقية متناقضة بطبقات إضافية من القماش على مستوى الصدر أو طويلة ومنسدلة مربوطة بحزام من الجلد باللون البني.



وجاءت أنماط معطف الترانش بقطعة جلدية على مستوى الصدر، في حين تميز المعطف الكبير والمريح الذي اختتم العرض بياقة من فرو الخروف القابل للإزالة.



وزينت قبعات البيسبول الجلدية معظم الإطلالات، وارتدت العارضات تشكيلة من الأحذية الأنيقة أبرزها أحذية رياضية مشرقة ومكتنزة، وأحذية جلدية بنمط البوت بنعال مطاطية متينة.



