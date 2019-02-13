جوائز جرامي..اغرب الازياء علي السجادة الحمراء

انسامد - 13 فبراير - شباط - اقيم بالأمس حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2019، فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذى انتظره الملايين من عشاق الموسيقى والغناء.



و قد اعتمدت النجوم فساتين سهرة ترجع الي خريف و شتاء 1995 من الهوت كوتير و كان الكثير منها لافتا للانظار لغرابته الشديدة.



حصلت كاردي بي علي جائزة جرامي لافضل البوم راب وهو البوم هيب هوب الذي حقق اعلي مبيعات في 2018 و تعتبر اول فنانة امرأة تحصل علي هذه الجائزة .



وقد بدأت ظاهرة Cardi B منذ عام ولا يمكن إيقافها حتى الآن. منذ إصدار البوم بوداك ييلو و مسيرتها المهنية في ارتفاع ومليئة بالنجاح. جنبا إلى جنب مع توزيع الجوائز أثارت العديد من النجمات الجدل من ظهورهم بالحفل، ومنهم Bebe Rexha التى عرفت دائما بحرصها على لفت الأنظار، فقد ظهرت مرتديه فستان قصير باللون الأحمر خطف أنظار الحضور وهو واحد من تصميمات دار "Monsoori"، في حين اختارت حذائها من "Giuseppe Zanotti" .



