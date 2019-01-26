الكاروهات موضة الأيام الباردة

أنسامد - 26 يناير / كانون الثاني /- موضة لا تنتهي ولا يمكن أن تغيب شمسها على الدوام وهي نقوش الكروهات فهي موضة الشتاء لمنح الدفء والأناقة ، وفى هذا التقرير نقدم لكِ مقترحات لملابس كارو يمكنك ان ترتديها فى هذه الأيام.



قميص من الكروهات الأحمر يتلائم بشكل كبير مع موديلات الجلد الأسود ويكون لإطلالة عملية، ايض الفستان من الكروهات من الموديلات التي تلائم الفتاة العملية والتي تعشق الإطلالة البسيطة ومعه يمكن ارتداء الجاكيت من الجلد الأسود.



الكاروهات على الدوام ستظل من الموديلات التي لا يمكن أن تغيب شمسها فهي أنيقة وعملية وتلائم اغلب الأوقات