الشعر الأحمر بدرجاته... لإطلالة جذّابة هذا الشتاء!

انسامد - 8 يناير - كانون ثاني - فى ظل انتشار موضة الشعر الأشقر القطبى للشقراوات، تبدأ صاحبات البشرة السمراء والخمرية فى حيرة عند اختيار لون وتسريحة الشعر التى تلائمها، على اعتبار الأشقر يبرز سمارهن والأسود لون غير مبتكر، وهنا الأحمر والنبيتى يظل الاختيار الأفضل بالنسبة للسمراوات.



تقول "مى المسلمى"، خبيرة التجميل والعناية بالشعر: يعتبر الشعر الأحمر الكيرلى هو أكثر الموضات الخاصة بالشعر، والتى تناسب صاحبات البشرة السمراء مهما اختلفت درجاتهن.



كما أن هذا اللون من أكثر الألوان التى لا تعرض شعرهن إلى مخاطر الصبغة وأضرارها، لأنه يحتوى على نسب ضئيلة جدا من الأكسجين الذى يؤثر سلبا على الشعر ويجففه.



أما بالنسبة لتسريحة الشعر الكيرلى تقول: اللون الأحمر أو النبيتى غنى بطبيعته، ويحتاج إلى تسريحة شعر مبتكرة تكسر حدته، لذلك فيعتبر الكيرلى الضيق انسب التسريحات له لأنه يعطيه مظهرا عصريا وجذابا ويغير من شكل الفتاة بالكامل.



