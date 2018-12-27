الجاكيت الجلد موضة شتاء 2019

أنسامد - 27 ديسمبر / كانون الأول/ - تعود الجلود إلى ساحة الموضة من جديد خلال هذا الشتاء. فعلى الرغم من أنها كانت صيحة قديمة واختفت تدريجيا إلى أنها عادت بقوة. فإذا أجريت جولة بالمتاجر فستجدينها منتشرة بشكل ملحوظ. من الممكن أن تجدي منها فساتين، وتنانير، وجواكيت.



وبما أن أغلبنا يبحث في الشتاء عن التدفئة، فبالتالي تقع أعيننا سريعاً على الجواكيت. فهناك أشكال متعددة ومختلفة من الجواكيت الجلد، فهناك الجاكيت المنفوخ والجاكيت الجلد بشكله المعتاد ولكن القصير منه ومتاح باللون الأسود، الجاكيت الذي يعد مزيجا من الجلد والفرو، والجاكيت الذي يبدو لامعا، وعلى الرغم من أنه كان صيحة قديمة إلا أنه بدا رائجا من جديد بلمعته المعروفة.



