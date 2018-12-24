يونيكلو يو الألوان النابضة بالحياة في مجموعة أزياء ربيع 2019

انسامد - 24 ديسمبر - كانون اول - عادت "Uniqlo U" مع مجموعةٍ جديدةٍ تحتفل بالألوان، وفي الموسم الماضي، قام المديرُ الإبداعيُّ للعلامة كريستوف لومير، بتقديم القطع الأساسية لموسم الخريف بلوحة ألوان غنية كالرصاصي، والفوشيا، والبني. وبالنسبة لموسم ربيع 2019، استمرَّ فريق التصميم بقيادة لومير بالتلاعب بالألوان النابضة بالحياة، واستلهم المجموعة من الظلال الأرضية المُشبعة والجريئة، ولذلك، قام بتقديم تصاميم بصور مُبسّطة تناسقت بشكل جيد مع لوحة الألوان الغنية.وتشملُ المجموعة تصاميم وأنماطًا متطورةً بأقمشة ومواد مختلفة تم دمجها مع حب Uniqlo للقطع الأساسية، وتتضمّن المجموعة 54 قطعة للنساء، و 42 قطعة للرجال شاملة لجميع القطع الأساسية مثل القمصان، وقطع الحياكة، والفساتين، والسترات الموسمية، والشورتات، والتنانير وحتى ملابس السباحة.وجديدُ هذا الموسم، قمصان تيشيرت مُتقنة الصنع بصور ظليّة مربّعة الشكل مصنوعة من قماش الكتان الناعم جدًا، وسيتم إطلاق مجموعة ربيع 2019 في 14 يناير، وستكون جميع العناصر متاحةً للشراء عبر المتجر الإلكتروني للعلامة وفي Uniqlo 5th Avenue فينيويورك يوم 31 يناير/كنون الثاني