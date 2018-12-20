تسريحات شعر ساحرة لأعياد الكريسماس ورأس السنة

انسامد - 20 ديسمبر - كانون اول - في موسم الأعياد تكثر التجمعات وخروجات الأصدقاء والعائلة، لذا من الضروري التخطيط للظهور بإطلالة ساحرة ولافتة هذا العام بعمل تسريحات شعر جذابة ومميزة هذه التسريحات تعطيك إطلالة مفعمة بالأنوثة والحيوية في الكريسماس وحفلات رأس السنة منها تسريحة الشعر المموجة بشكل طبيعي و تناسب التجمع العائلي في المنزل.



يمكن ايضا ارتداء قبعة الـ Beanie أو الأيس كاب مع تسريحة شعر مفرودة ليوم تسوق في عطلة العيد او ارتداء قبعة الفيدورا المميزة للوك غير تقليدي في إفطار خارجي مع الأصدقاء.



هناك كذلك ضفائر المصارعين Boxer braids. يمكنك عمل تسريحة الشعر هذه مع الملابس التي تتميز برقبة مفتوحة و ايضا تسريحة الضفيرة الخلفية من تسريحات الشعر الملفتة أيضا لصاحبات الشعر القصير ويمكنك تنفيذها عند حضور عشاء الكعكة العلوية المثيرة. يمكنك تنفيذها في الأوقات التي تكونين فيها في عجلة من أمرك وستعطيك إطلالة مميزة و يمكن كذلك عمل كعكة الشعر نصف المرفوعة وهي من تسريحات الشعر الرائعة التي يمكن تطبيقها خلال تجمعات الأصدقاء على الغذاء و لعمل لوك ساحر في حفل الكريسماس أو رأس العام، اختاري إكسسوار مزين بأجواء الكريسماس وطبقي تسريحات شعر يمكن تزيينها به أثناء الحفل.



يمكنك أيضا ارتداء طوق الشعر المزين بنباتات الكريسماس لإطلالة أكثر أنوثة مع جميع تسريحات الشعر.



أخيرا من أسهل تسريحات الشعر التي يمكنك تنفيذها للكريسماس، هي عمل بومبيه خلفي وتثبيت طوق معدن بهيئة فروع الزهور معها. تأكدي أنك ستبدين في منتهى الأناقة بهذه التسريحة المميزة.



تسريحات الشعر التي يمكنك تنفيذها في الكريسماس لا نهائية ولكن هذه الأفكار ستكون الأمثل للفتيات اللاتي لا يجدن عمل تسريحات شعر معقدة وستعطيك إطلالة مميزة وساحرة في الأعياد.



