قطع أساسية لا غنى عنها في خزانتك هذا الشتاء

انسامد - 15 نوفمبر - تشرين الثاني - تتنوّع صيحات الموضة وتتجدّد مع بداية كل موسم، لنجد أنفسنا أمام مجموعات هائلة من التصاميم تضعنا في حيرة من أمرنا. ولكن تبقى هناك بعض القطع الأساسية التي لا يمكن أن تغيب عن إطلالات السيدة، والتي مهما تفاوتت صيحات الموضة العالمية واغتنت المجموعات بالتصاميم الجديدة، تبقى قطع Must Have في خزانتها.



القميص الأبيض قطعة كلاسيكية، لا بد من أن تقتنيها كل سيدة. تمنحك إطلالة مشرقة وأنيقة خاصة إذا اخترت القصّة المناسبة لشكل جسمك. نسّقيها لـ إطلالة رسمية مع البدلة أو التنورة، كما بإمكانك أن تختاريه لـ إطلالة كاجوال مع الجينز، وأن تدعمي طلّتك بـ إكسسوارات لافتة كـ عقد طويل أو سوار بانغل يضفي عليها لمسة عصرية.



بدلة الرجل بات من المعروف أن التناقض الذي تحدثينه في طلّتك بأسلوب ذكي هو ما يمنحها التميّز والفرادة. وليس هناك أفضل من البدلة الذكورية لتحقيق هذه الغاية، خاصة إذا أضفت إلي إطلالتك بعض الإكسسوارت الأنثوية كـ حذاء الـPump المدبّب، وحقيبة الكلاتش الفاخرة.



الفستان الأسود يعتبر الفستان الأسود ذات التصميم الناعم والقصّة المعتدلة الطول قطعة أساسية في خزانة كل سيدة على اختلاف الأذواق. كما أنه عمليّ، يسهّل عليها اختيار الإطلالة لفترات النهار أو المساء. ارتديه مع حذاء مسطّح وإكسسوارات عصرية في النهار، أو مع صندل وحقيبة كلاتش ناعمة للمناسبات المسائية.



سترة الجلد على الرغم من أنها قطعة صغيرة وعملية، تبقى سترة الجلد من القطع الأساسية التي يجب أن تقتنيها السيدة. يمكنها أن تستخدمها بشكل يومي مع ملابسها العصرية والكاجوال، أو أن تكون خيارها في السهرات عند اختيار فستان مكشوف الكتفين خاصة إذا كان تصميمها مميّزاً.



زيّني إطلالتك بالسترة الجلدية مع نظارات شمسية بتصميم جريئ ومميّز.



التنّورة المستقيمة هي قطعة تختصر معنى الأنوثة. ولكنها من دون شك قطعة حسّاسة لا يمكن اختيارها ما لم تلائم شكل الجسم، خاصة أن قصّة الـPencil Skirt قد تظهر عيوب الجسم ما لم يكن متناسقاً. يمكنك أن تختاري معها حذاء الـPump أو الصندل وفقاً للمناسبة والموسم.



سترة البليزر تمنحك إطلالة سبور- شيك، وهي الإطلالة التي تهواها معظم السيدات.



ارتديها مع تي- شيرت ناعمة وجينز، ونظارات شمسية لافتة، لإطلالة شبابية مشرقة. أو مع سروال رسمي أو تنورة وزيّني إطلالتك بـ حذاء شتوي للمسة أكثر كلاسيكية.



