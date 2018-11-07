طريقة عمل جدائل الراستا

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - تسريحة شعر الفتاة تعتبر الأكثر دلالة على شخصيتها، وكما هو معروف شعر الفتاة يمثل نصف جمالها، لذلك نقترح عليكِ جدائل «الراستا».



وتعتبر جدائل الراستا وسيلة لتزيين الشعر، اعتاد شعوب جنوب أفريقيا استخدامها وبدؤوا في تطوير أشكالها بمرور الوقت.



- اغسلي شعركِ باستخدام الشامبو، ومن ثم طبّقي كريمًا عميقًا لتليينه، واستخدمي الزيت عند صنع الضفائر للحفاظ على سلاسة شعرك.



- من المهم أن تقرري أين سيكون الجزء الخاص بك قبل البدء في التجديل، إما في الصفوف الأمامية من شعركِ إلى مؤخرة العنق، أو التضفير في حركة دائرية من الوسط الى الخارج. ستحتاجين إلى المشط ذي الأسنان المتقاربة لفصل شعرك، وتقسيمه إلى أقسام منفصلة جاهزة للتضفير.



- قسّمي شعرك، املئي زجاجة رذاذ بالماء وبالقليل من زيت الزيتون، ثم رشي على الجزء الذي بدأت العمل به. استخدمي المشط لفصل هذا القسم من الشعر في صف واحد أسفل رأسك. أصغر جزء، لأصغر ضفيرة، وأكبر جزء، لأكبر ضفيرة. استخدمي ربطات الشعر للحفاظ على الشعر المتبقي في مكانه، بعيدًا عن وجهك.



- الضفيرة الأولى، خذي الجزء الأول من الشعر في يد واحدة، واسحبي قسمًا صغيرًا من الاعلى. قسّمي الشعر في هذا الجزء الى ثلاثة أقسام متساوية الحجم. إبدئي بتجديل هذه الأقسام الثلاثة بأسلوب الضفائر التقليدية، اعبري من القسم الأيمن إلى القسم الأوسط، ثم اعبري من اليسار إلى القسم الأكثر على الوسط، ذهابًا وإيابًا.



- من خلال تجديل الشعر المقسوم في الجديلة التي تكون قريبة جدًّا من الرأس، واصلي تجديل الشعر المتبقي بالطريقة نفسها التي كنتِ قد بدأتِ بها، وبهذه الطريقة تكونين قد صنعتِ جديلة صغيرة جدًّا.



- اسحبي الضفيرة الضيقة وحافظي على أصابعكِ قدر الإمكان قريبة من رأسك، تجنّبي صنع ضفائر بعيدًا عن رأسك، ويمكنكِ استخدام الربطات الصغيرة والمرنة للتثبيت، أو وضع الخرز على نهايات كل جديلة.



