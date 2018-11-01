انسامد - الاول من نوفمبر - تشرين الثاني - تتواجد الاتجاهات الرئيسية لخريف 2018 الآن فى المتاجر وهى جاهزة للشراء؛ لكن السؤال الآن، عن ما ينبغي على المرء أن يرتدية، وما يجب تجنبه، وكيفية الحصول على أفضل النتائج.



تتوالى التساؤلات بشأن إمكانية ارتداء سروال من القطيان، وهل هو أفضل مع الجاكيت، وأكثر ملاءمة للعديد من المناسبات، أكثر من الدينيم، لكننا ندرك تمامًا أن هذا النوع من السراويل قد يزيد من الوزن شكليا، وقد يحولك إلى مرحلة ما بعد 40، وتُعد الإجابة هنا هى "نعم"؛ فعليك فقط اتباع بعض التعليمات بحذر, فقط ابدأ باللون البحري أو الأسود أو البني الداكن أو الأحمر الداكن، مع ارتداء سترة باللون الفاتح.



واذا كنت تتحدث عن الترتان الأحمر الجريء والأخضر والاصفر، فـ "لا"، فالترتان يبدوا أجمل عندما يكون مرقط، بخلاف ذلك، يمكن أن تبدو باهتًا، ويمكنك التفكير في زوج من بنطلون الترتان مع ستره من النوع ذاته.



قد تكون أحذية رعاة البقر مليئه بالتفاصيل الجرئية، حيثُ عرضت المصممة إيزابيل مارانت مجموعة من أحذية رعاة البقر والتى احتوت على تفاصيل حجريًة ودبابيسًا مع حواف فضية؛ لكن هل يمكنك ارتدائها؟ بالطبع "نعم"؛ فتلك الأحذية يمكن ارتدائها على التنانير القصيرة وستبدوا رائعة.



ويتساءل الكثيرون عن إمكانية ارتداء الملابس الجلدية من اخمص القدم إلى أعلى مثل ارتداء معطف مع تنوره أو مع بنطال مصنوعين من الجلد المصقول، بالطبع "نعم"، فيمكك ارتدائهم معانا لكن لابد من ضمان تنسيق الوانهم جيدا.



