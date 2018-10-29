ماركات الأزياء العالمية ترفع شعار "لا لفراء الحيوانات

انسامد - 29 اكتوبر - تشرين الاول - منذ سنوات وينادي الكثير بضرورة التوقف عن استخدام فراء الحيوانات في إنتاج الملابس.



وكثيراً ما طالب المنادين بحقوق الحيوان دور الأزياء العالمية بضرورة التوقف عن هذا الفعل الإجرامي. إلا أنه من الواضح أن هذه الحركة باتت تؤتي ثمارها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير. وقررت أكثر من دار أزياء التوقف بالفعل عن استخدام الفراء في منتجاتها، حيث كانت آخرهم كوتش Coach. والتي أعلنت أنها لن تستخدم الفرو في مجموعتها لخريف 2019. وأكدت أن قرارها نابع من يقينها باحترام حقوق الحيوانات، ليس هذا فقط بل أنه جزء من سياستها التي تعتمد على تطوير المفاهيم.



ولم تكن "كوتش" هي أول من يفعل ذلك فسبق وأن أعلنت دار الأزياء الإيطالية، غوتشي Gucci، أيضاً توقفها عن استخدام فور الحيوانات أو الترويج له من خلال أزيائها. وكان أول تطبيق فعلي لذلك من خلال مجموعتها لربيع 2018.



وفي أبريل 2018، أعلنت Maison Margiela أنها لم تعد تسعى لأن يكون لديها منتج مميز الشكل، ولكنها ترغب في أن يكون ذو أخلاق فريدة. وبناء على قرارها هذا أكدت أنها لم تعد تستخدم فراء الحيوانات في أي من منتجاتها.وكان الأمر ذاته بالنسبة لدار الأزياء الأمريكية مايكل كورس التي أكدت أنها مع نهاية ديسمبر 2018 ستودع بشكل نهائي استخدام فراء الحيوانات في تصميماتها.وفي مارس 2017، كشفت دوناتيلا فيرساتشي في إحدى لقاءاتها أن الماركة العالمية ستتوقف تماماً عن استخدام أي من منتجات الحيوان سواء الفراء أو الجلود مع حلول عام 2019.



وبالطبع لا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط بل هناك الكثير ممن سبقوهم ولاشك أنه سيكون هناك أكثر يتبعون هذه الحركة التي ستنقذ الكثير من الحيوانات.



