أزياء خريفية محتشمة بأسلوب جيجي حديد العصري

انسامد - 8 اكتوبر - تشرين الاول - مما لا شك فيه أنّ جيجي حديد Gigi Hadid تُعتبر اليوم واحدة من أكثر النساء الشابات شهرة، ومن أكثرهنّ أناقة، واطلالاتها كما التنسيقات التي تعتمدها، دائمًا ما تكون محطًّا للأنظار، ومصدرًا للوحي بالنسبة للكثيرات من النساء اللواتي يعتبرنها مرجعًا في الموضة، وبالتأكيد هناك الكثير من هؤلاء النساء مقيمات في الوطن العربي، ولهؤلاء قمنا اليوم باختيار أجمل الأزياء الخريفية المحتشمة التي اعتمدتها جيجي حديد Gigi Hadid مؤخرًا.



اختارت جيجي حديد Gigi Hadid لوك شبابيًّا كاجوال لأحد المشاوير الصباحية، حيث نسقت فيه بنطلون جينز باللون الأزرق، مع تيشرت قطنية مُطبّعة، واكسسوارات باللون الأحمر، ووضعت على أكتافها سويتر من الصوف باللون العسلي تحسّبًا لتقلّبات الطقس.



في اطلالة خريفية محتشمة أُخرى، اختارت جيجي اللون الأبيض على سروال فضفاض ومعطف طويل، ونسقت مع اللوك حذاء كاحل، وشنطة يد باللون البيج الفاتح، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية.



و قد اختارت جيجي حديد Gigi Hadid في أحد المشاوير الصباحية، لوك عصريًّا بالدرجات الترابية الغنية، نسقت فيه جمبسوت باللون البرتقالي، مع معطف كبير واكسسوارات باللون الأحمر العنابي.



اللافت للنظر أنّ جميع الاطلالات التي اعتمدتها جيجي حديد Gigi Hadid مؤخرًا من الأزياء الخريفية، بدت محتشمة وعصرية في الوقت ذاته، استوحي منها أفكارًا لمشاويركِ المقبلة.



