فساتين مثالية لشهر العسل لو فرحك فى الصيف

أنسامد - 4 أغسطس /آب/ - الكثير من الفتيات تنفق الجزء الأعظم من وقتها واهتمامها على اختيار فستان الزفاف، ولا يبذلن جهدا كبيرا عند اختيار الفساتين التى يرتدينها فى شهر العسل، على الرغم من أنه يمكن أن يكون حافلاً بالزيارات والمناسبات لا سيما إذا كان الزفاف فى الصيف.



بعيدا عن الفساتين "الكاجوال" المريحة احرصى ألا تخلو حقيبتك من فستان أنيق يلائم الحفلات الرسمية أو شبه الرسمية يجعلك تبدين كأميرة بصحبة زوجك.صى على اختيار موديلات فساتين ناعمة تظهر أنوثتك كالفساتين الأوف شولدر، أو الفساتين الماكسى الناعمة، مع أقمشة منقوشة وقصة تخفى عيوب الجسم وفى الوقت نفسه تبرز جماله.



وكونى أيضا جريئة واختارى فساتين بألوان مشرقة وزاهية فى شهر العسل، فهى تنعكس على النفسية وتعطى انطباعًا إيجابيا عنك وهى فى الوقت نفسه تكون ملائمة جدا للصيف والشاطئ.



