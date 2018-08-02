أزياء العمل بأسلوب أمل علم الدين العصري

انسامد - 2 اغسطس / اب - استطاعت أمل علم الدين أو كما أصبح اسمها معروفًا اليوم بـ Amal Clooney أن تثبت نفسها كواحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، واطلالاتها التي تنسقها للعمل كونها محامية ناجحة، دائمًا ما تكون أنيقة وفيها لمسات من العصرية، واليوم اخترنا لكِ مجموعة من أزياء العمل التي اعتمدتها أمل مؤخرًا، لتستوحي منها تنسيقات مميزة ومريحة في الوقت نفسه.



اختاري فستان ميدي كالذي اختارته أمل علم الدين من "غوتشي" Gucci، بقصة أنيقة مثالية للعمل، مع أكمام طويلة وياقة تشبه ياقة القميص، ونسقي معه مثل أمل، حقيبة يد بحجم كبير تتسع لمختلف احتياجات اليوم، وحذاء أسود مريح بكعب متوسط الارتفاع.



نسقي بنطلونًا قصيرًا -يُعتبر أحد أبرز صيحات الموسم- بقصة مريحة واسعة، مع توب بتصميم بسيط كما فعلت أمل، وزيّني اللوك بمعطف لافت واكسسوارات أنيقة، مثل حذاء من الجلد، وحقيبة يد بحجم كبير وعملي.



اختاري بدلة رسمية باللون الأسود، وكما هو معروف فإنّ البدلات الرسمية مثالية للعمل، وهي أحد خيارات أمل علم الدين المفضلة، ونسقي معها حقيبة يد عملية من الجلد، وأكملي اللوك باكسسوارات ناعمة لتضيفي بها لمسات أنثوية ناعمة.



اختاري تنورة ميدي بقصة مريحة وأنيقة، ونسقي معها توب بسيطة، وأكملي اللوك بحذاء ذي تصميم عصري كما فعلت أمل، وحقيبة يد من الجلد الأسود، وطبعًا لا تنسي بعض الاكسسوارات أو المجوهرات الناعمة التي تعطين من خلالها اللوك لمسات من الفخامة.



