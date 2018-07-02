اول عارضة ازياء سعودية من اصول ايطالية

انسامد - 2 يوليو / تموز - ظهرت السعودية "تليدة تامر" كأول عارضة أزياء سعودية، وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، ان تليدة 17 عامًا هي ابنة لأم ايطالية وأب سعودي.



واستطاعت تليدة ان تمشي لأولى خطواتها في عالم الموضة والأزياء، ويبدو ان تامر ستنطلق إلى العالمية بعد تصدرها غلاف مجلة هاربر بازار المعنية بأخبار الموضة والأزياء والجمال.



تليدة خريجة حديثة من المدرسة البريطانية الدولية بجدة. في الوقت الذي تواصل فيه مسيرتها في تصميم الموديلات ، فإنها تهدف إلى تعزيز تعليمها في مجال التسويق التجاري.



على الرغم من ذلك ،تؤكد إنها سوف تواصل دمج تراثها السعودي بمنظور إيطالي للأزياءو تري إنها وصفة من المؤكد أنها ستنشئ حوارًا أكثر شمولية وتسامحًا و اكثر اناقة.



ستكسر تليدة تامر ، البالغة من العمر 17 عاماً ، الحواجز كأول عارضة أزياء سعودية تصطدم بمدرج باريس عندما تشارك لأول مرة في عرض الأزياء الرائد في العاصمة هذا الأسبوع ، حيث ستفتتح العلامة التجارية الإيطالية الراقية لـ أنطونيو غريمالدي. .



بعد طرح نموذجها الأول لعقود مجوهرات كارلوف و روبيات ، يستمر النموذج السعودي في صنع موجات الموضة من خلال إطلاق أحدث غلاف من هاربرز بازار عربية.



نشأت تليدة في جدة لأب سعودي وأم إيطالية ، وتمتعت بالدعم اللازم لمتابعة مهنة في صناعة غير ممثلة تمثيلاً كافياً في السعودية.



والدها أيمن تامر هو رئيس مجموعة تامر ، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية والأدوية والتجميل ، في حين أن والدتها كريستينا ، هي عارضة الأزياء السابقة التي عملت لدى جورجيو أرماني ولا بيرلا وجيانفرانكو فيري.