إحتفلي بفصل الصيف بأزياء العطلة المريحة

أنسامد - 16 يونيو/حزيران - أيام تفصلنا عن حلول فصل الصيف وبداية العطلات وإجازات السفر التي تحتم علينا ارتداء ملابس مريحة وحية وبسيطة مناسبة للنشاطات، مهما اختلفت وتنوعت.



إحتفل الموقع الإلكتروني للتسوق الفاخر Net- a- Porter بحلول فصل الصيف، بعطلة امتدت على مدار 3 أيّام (انطلاقا من 8 يونيو ووصولا إلى 11 يونيو) وجمعت باقة من المصممين وعارضات الأزياء ومدونات الموضة ونجمات العالم.



وفي خلال الاحتفال الذي أقيم في Tulum في Mexico، أطلق الموقع الشهير مجموعةJet-a-Porter لأزياء وإكسسوارات حصرية خاصة بعطل فصل الصيف، فضلا عن صفوف يوغا وتأمل يومية ورحلات بحرية وعشاء يومي خص بها الضيوف.



