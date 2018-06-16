إحتفلي بفصل الصيف بأزياء العطلة المريحة

أنسامد - 16 يونيو/حزيران - أيام تفصلنا عن حلول فصل الصيف وبداية
العطلات وإجازات السفر التي تحتم علينا ارتداء ملابس مريحة وحية
وبسيطة مناسبة للنشاطات، مهما اختلفت وتنوعت.
إحتفل الموقع الإلكتروني للتسوق الفاخر Net- a- Porter بحلول فصل
الصيف، بعطلة امتدت على مدار 3 أيّام (انطلاقا من 8 يونيو ووصولا
إلى 11 يونيو) وجمعت باقة من المصممين وعارضات الأزياء ومدونات
الموضة ونجمات العالم.
وفي خلال الاحتفال الذي أقيم في Tulum في Mexico، أطلق الموقع
الشهير مجموعةJet-a-Porter لأزياء وإكسسوارات حصرية خاصة بعطل فصل
الصيف، فضلا عن صفوف يوغا وتأمل يومية ورحلات بحرية وعشاء يومي خص
بها الضيوف.