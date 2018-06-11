ماهي افضل المدن لتسوق الملابس

انسامد - 11 يونيو / حزيران - نشر موقع رامبلر الروسي قائمة ضمت أفضل المدن والأماكن العالمية التي تناسب محبي التبضع وشراء الملابس.



بدأ الموقع قائمته بمدينة دبي الإماراتية و التي تضم عددا كبيرا من المراكز التجارية المتنوعة التي تلبي أذواق مختلف الناس من معظم الجنسيات، وتعتبر أسواق المدينة من الأماكن المفضلة في العالم لشراء الذهب والأحجار الكريمة وحتى التوابل.



جاءت مدينة ميلانو الايطالية في الموقع الثاني حيث تجذب هذه المدينة الإيطالية عشاق الملابس لاحتوائها على تجمع كبير جدا من المتاجر وصالات عرض الألبسة التي تناسب مختلف الأذواق وبأسعار معقولة، كما يمكن لزوار المدينة في الأحد الأخير من كل شهر التوجه لزيارة سوق Navigli للتحف والمقتنيات القديمة.



و في المركز الثالث كانت عاصمة النور باريس و التي تعتبر كذلك عاصمة الموضة والأناقة، ويتجمع فيها عدد كبير من أفضل مصممي الأزياء في العالم.



اما المركز الرابع فكان للعاصمة اليابانية حيث تصنف مدينة طوكيو من بين أشهر المدن في العالم لمحبي الإلكترونيات، ويمكن للمرء في معارضها أن يشاهد أحدث التقنيات والاختراعات المتطورة.



و في المكان الخامس استقرت سنغافورة و التي اصبحت في السنوات الأخيرة ملاذا للكثير من السياح من مختلف البلدان بسبب طبيعتها الخلابة واحتوائها على عدد كبير من المتاجر المتنوعة التي تباع فيها التذكارات المميزة.



