بيام بوكس يطلق خدمة التوصيل للشرق الاوسط

انسامد - 30 مايو / ايار - أطلق موقع "بيام بوكس" الإلكتروني خدمة التوصيل إلى كافة بلدان منطقة الشرقة الأوسط. ويعتبر موقع "بيام بوكس" وجهة تسوّق فريدة من نوعها حيث يقدّم أحدث صيحات الموضة ويرسلها إلى منزل السيدة من دون حاجتها إلى القيام بأدنى مجهود.



ويقول الموقع الالكتروني انه كل ما علي السيدة هو تسجيل بياناتها على الموقع حيث تُحفَظ كل التفاصيل الضرورية لتحضير "الحقيبة" المناسبة لها: ذوقها، أسلوبها، ألوانها المفضلة، مقاساتها وغيرها من الأمور التي تساعد الموقع على اختيار القطع المطابقة للمعايير.



بعد تحليل الشخصية والمتطلبات، يرسل موقع "بيام بوكس" إلى منزل السيدة "حقيبة" مكونة من عدد من الخيارات من أفضل الماركات العالمية ويعطيها فرصة شراء ما يحلو لها وإعادة القطع غير المختارة بخدمة توصيل فعالة وعملية. وبذلك، لا توفر السيدة الوقت فسحب لا بل تحظى بخدمة تنسيق الأزياء الأمثل لها مجاناً.



