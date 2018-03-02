مجموعة ميروليو تكتسب عضوية لجنة ليوناردو

انسامد 2 مارس/ اذار انضمت مجموعة ميروليو Gruppo Miroglio التي تعد ممثلا للتميز والخبرة الايطالية في مجال صناعة الملابس، الى لجنة ليوناردو Comitato Leonardoالتي تضم ما يزيد على 160 شركة ايطالية. وتهدف اللجنة الى دعم وترويج شعار "صنع في ايطاليا" في كافة انحاء العالم.



وانبثقت لجنة ليوناردو التي ترأسها حاليا، لويزا توديني، قبل 25 عاما وبالتحديد في عام 1993 من فكرة مشتركة لكل من السيناتور سيرجو بيننفارينا والسيناتور جاني آنييللي ومعهد التجارة الخارجية واتحاد الصناعيين الايطالييين اضافة الى مجموعة من ارباب العمل. وتروم اللجنة الى ترويج سمعة الصناعة الايطالية المتميزة في الخارج.



وستكون مجموعة ميروليو ممثلة داخل لجنة ليوناردو من قبل كل من الرئيس جوزيبه ميروليو ونائب الرئيس ايلينا ميروليو التي تشغل ايضا منصب رئيس موضة ميروليو. وبهذا الانتساب الجديد تنضم مجموعة ميروليو الى العديد من ارباب العمل والشخصيات البارزة في مجالي الثقافة والعلوم المنتسبين الى لجنة ليوناردو.



تاسست مجموعة ميروليو، التي تعمل في مجال المنسوجات والموضة،في عام 1947، وتتواجد مراكزها الانتاجية في 34 بلدا. وتحتل شركة ميروليو فاشون Miroglio Fashion المرتبة الثالثة في السوق الايطالية. وتقوم ميروليو فاشون بابتكار وانتاج وتوزيع منتوجات 12 ماركة تجارية عبر 1188 من مراكز البيع الاحادية الماركة وستة مواقع تجارة اليكترونية فضلا عن تواجدها في 2400 من مخازن الجملة. اما شركة ميروليو تيكستايل Miroglio Textile ، الرائدة في مجال الاقمشة المطبوعة على مختلف المواد، فقد بلغت قيمة فواتيرها في عام 2016 ما يزيد 622 مليون يورو.



