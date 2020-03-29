كورونا: دار الأزياء زينيا تتبرع للحماية المدنية الايطالية

أنسامد - 29 مارس / آذار - قررت دار الأزياء الإيطالية إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna التبرع بمبلغ 3 ملايين يورو للحماية المدنية الإيطالية لمساعدتها في جهود مكافحة وباء كورونا المستجد.



وقال غيلدو زينيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة زينيا في بيان له: في زينيا، نعتقد أن أفعالنا اليوم تحدد مستقلبنا. الوباء الذي نواجهه هو دعوة للجميع للتحرك. يجب على كل منا القيام بدوره لمواجهة هذه الحالة الطارئة عالميا.



وأضاف أن هذا التبرع يهدف لدعم الممرضات والأطباء والباحثين والمتطوعين من جميع أنحاء إيطاليا الذين يعملون منذ أسابيع بلا كلل لمكافحة الوباء.



علاوة على ذلك، ستخصص مجموعة زينيا جزءًا من خطوط إنتاج مصانعها في إيطاليا وسويسرا لتصنيع الأقنعة الطبية لتلبية احتياجات كل من المجموعة والموظفين الخارجيين. كما شاركت المجموعة أيضا بتبرع مباشر في شراء أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الطبية لبعض المستشفيات.



