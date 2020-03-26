ايطاليا-كورونا:بلغاري تنتج جيل مطهر لليدين

انسامد - 26 مارس - اذار - بعد ما يقرب من شهر من تقديم منحة الي مستشفي سبالانزاني لشراء ميكروسكوب ثلاثي الابعاد عالي التقنية قرر بيت الازياء الايطالي الشهير بلغاري المشاركة من جديد في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد..



قرر الصائغ الايطالي انتاج العديد من مئات الالاف من زجاجات جيل تعقيم الايدي بالتعاون مع قسم مواد التجميل وستكون الاولوية للمؤسسات الطبية التي تتعامل مع الحكومة الايطالية..ومن المتوقع انتاج 6 الاف قطعة يوميا علي مدي شهرين.



ويقول رئيس مجلس ادارة بيت الازياء الشهير جان كريستوف بابين ان بلغاري انطلاقا من احساسها بالمسئولية قررت المشاركة في الجهد الوطني لتجنب و مكافحة والقضاء علي فيروس كورونا ويثني علي تجربة بلغاري في تصنيع الروائح و التي اكسبتها الخبرة في التوصل الي تصنيع مطهر الايدي والذي سيتم انتاجه في مصنع لودي حيث تصنع عادة برفانات بلغاري.



سيتم توزيع الجيل المطهر في عبوات 75 مليمتر يعاد تعبئتها من خلال اقسام خدمات تعمل في حالات الطوارئ لمساعدة المؤسسات الصحية الوطنية والتي تعمل بكامل طاقتها