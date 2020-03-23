بيوت الازياء الايطالية تتجه لصناعة الكمامات

انسامد - 23 مارس - اذار - اعلن توني سكرفينوالمدير العام لبيت ازياء ايرمانو سكرفينوو واحد من اهم بيوت الموضة في توسكانيا اعلن عن استجابة العاملين في سكرفينو لطلب الادارة بالتطوع لانتاج الكمامات والملابس وجلبوا الكثير من جيرانهم للقيام بنفس المهمة بمنتهي الفخر رغم التعليمات ببقائهم في منزلهم حرصا علي حياتهم من فيروس كورونا.



وسيقوموابانتاج اجهزةالحماية من العدوي والموجهة خصيصا للعاملين بمجال الصحة وهي خدمة مجانية مقدمة منهن. وقد حذا كل من بيوت الازياء جوتشي وسلفاتور فيراجامو وفندي و سيلين وسيرابيانوبرادا وفالنتينو نفس حذو سكرفينو.



ويقول توني اننا فخورين يالعاملات اللاتي تبذلن جهودا كبيرة لتقديم العون مجانا في حياكة الكمامات و الملابس للاطباء .



