شانيل تؤجل عرض كروز في كبري في ايطاليا

انسامد - 19 مارس - اذار - قرر بيت الازياء الفرنسي شانيل الغاء تقديم عرض الأزياء كروز 20202/2021 ، المقرر عقده في 7 مايو في كابري.



في بيان نشر علي موقع شانيل علي الانترنت قالت دار الأزياء "إن شاغلنا الرئيسي - المحدد - هو حماية صحة ورفاهية موظفينا وضيوفنا وسيتم تقديم المجموعة في كابري ، عندما يسمح الوضع بذلك".



يؤكد البيان ان شانيل تتابع وتراقب عن كثب تطور وباء كورونا من أجل ضمان حماية الموظفين والعملاء والموردين في جميع أنحاء العالم.



يقول البيان نفذت شانيل جميع التدابير الوقائية اللازمة ، وفقاً لتوصيات السلطات الصحية المحلية والعالمية. ويتطور هذا الوضع بسرعة ، ويتطلب إجراءً محدداً يأخذ في الاعتبار اللوائح المحلية "...لذا فإن البيت "يتعهد بحماية كل موظف وكل مورد أينما عمل".



