غريمالدي يعرض في باريس اثواب لايما داكينو

انسامد - 30 يناير - كانون الثاني - اختارت الصحفية و مصممة الازياء إيما داكينوالمصمم العالمي أنطونيو غريمالدي لاول مرة لادارة عرضها في مهرجان سانريمو 2020.



تمتلك دار غريمالدي أتيليه في روما بالاضافة الي موعد محدد للمشاركة في عروض الازياء الفاخرة في باريس حيث يقدمون عروضهم منذ عدة اعوام.



اختار غريمالدي 3 تصميمات لداكينو لتقديمهما في امسية 5 فبراير من علي منصة باريس و هما من مجموعة ربيع و صيف 2020 التصميمين مصنوعين علي نفس مقاس المصممة عبارة عن فستان ضيق من الكريب الحريري من اللون البيج مطرز علي التل المستخدم في الاعلي بقطع من الكريستال. اما الثاني فهو وردي اللون ديكولتيه نصفه الاسفل عبارة عن تنورة واسعة من الوردي الفاتح.



اما الفستان الثالث فهو علي مقاس العارضة التي ستقدمه و هو ثوب سهرة عاري الاكتاف امريكان ستايل لونه فضي من قماش التل و الحرير مطرز بخيوط من الكريستال بالاضافة لخيوط من الجلد الفضي ايضا.



