كاترينا مورو ، التطريز بالخشب واستخدام الألوان العضوية

انسامد - 27 يناير - كانون الثاني - تقدم مصممة الازياء الرومانية كاترينا مورو عروض ازيائها في اطار عروض مؤسسة الازياء التجارية الايطالية .تقول مورو مجموعتي الجديدة التي اسميتها وود وود - اي خشب - مستدامة لأنني استخدمت هذه المرة النفايات الخشبية التي تأتي من شركة بلو ايطالي ، لأعمل عليها وأحصل على النسيج الذي طرزت به كل ملابس العرض تقريبًا. ".



تقول كاترينا مورو ، وهي مصممة أزياء رومانية شابة تعمل علي تكريس فكرة الاستدامة منذ ظهورها لأول مرة في الموضة ، بعد دراستها في أكاديمية الأزياء والموضة انه استحوذت علي تفكيرها فكرة كما تقول ، كيف تكون قادرة على ابتكار أزياء صديقة للبيئة.



تقول انني اتبع بعض القواعد الثابتة : "أقوم بعمل مطبوعات على الأقمشة الطبيعية باستخدام الأصباغ العضوية تمامًا ، وأستخدم مواد النفايات وأعيد تدويرها من خلال العمل عليها .



بالنسبة للاقمشة المعاد تدويرها تقول انها تستخرجها من النفايات التي تحصل عليها من مخازن الشركات الكبيرة بأسعار معقولة من خلال منصة وستمارك دينيم و التي تتيح لي الفرصة للتعامل مع كبري الشركات مثل بيرتو في منطقة بادوة و التي تصدر شهادات الجودة لانتاج اقمشة جنوة .



. بعد أن كشفت أسرارها ، تستخدم مجموعة وود اخشاب صناعية مصنوعة من نفايات الخشب الطبيعي.



وقد استخدمت المصممة فكرتها في 30 قطعة ملابس من اصل المجموعة الكاملة المكونة من 100 قطع..) تتراوح من معطف من الووتر بروف بالإضافة إلى تنورة من الجلد الإيكولوجي البليسيه باللون البني ، وكذلك البلوفرات الصوفية ذات اللون المتدرج من الازرق الي البنفسجي ..و البدلات المصنوعة من القطيفة المخملية ذات الألوان الليمونية ..وهناك فستان ابيض من الأورجانزا مطرز باوراق من نسيج الخشب.

