المصممة الايطالية ماريا جراتسيا تطلق مقدمة مجموعتها من ديور

انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - قدمت مصممة الازياء ماريا
جراتسيا كيورى الايطالية الاصل التابعة لبيت ازياء كريستيان ديور
مقدمة عرضها الصيفي و التي اطلقت علي مجموعتها اسم ديوريفييرا
الجديدة.
نري ان المجموع عبارة عن خزانة ملابس صيفية تعكس الروح الافريقية
كما كان الحال بالنسبة لمجموعة كروز 2020 ، من التصميم والألوان
الزاهية والمطبوعات المستوحاة و من إفريقيا ، ممزوجة برموز أيقونية
ديور.
تضم المجموعة الكثير من حقائب اليد و المايوهات و عباءات تنتشر
عليها طبعات علي شكل جلود الحيوانات و يسيطر عليها موضوع الغاب أو
أشكال التارو المُعاد تشكيلها.
تندمج هذه القطع المميزة مع موتيفات حريرية و هي من الاشياء
الجوهرية التي يستخدمها بيت الازياء الشهير بالاضافة الي مجموعة
مختارة من المجوهرات ، والتي تحمل اسم "كريستيان ديور" - ومع
الاكسسوارات الأخرى التي صممتها ماريا غراتسيا كيوري.