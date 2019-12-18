المصممة الايطالية ماريا جراتسيا تطلق مقدمة مجموعتها من ديور

انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - قدمت مصممة الازياء ماريا جراتسيا كيورى الايطالية الاصل التابعة لبيت ازياء كريستيان ديور مقدمة عرضها الصيفي و التي اطلقت علي مجموعتها اسم ديوريفييرا الجديدة.



نري ان المجموع عبارة عن خزانة ملابس صيفية تعكس الروح الافريقية كما كان الحال بالنسبة لمجموعة كروز 2020 ، من التصميم والألوان الزاهية والمطبوعات المستوحاة و من إفريقيا ، ممزوجة برموز أيقونية ديور.



تضم المجموعة الكثير من حقائب اليد و المايوهات و عباءات تنتشر عليها طبعات علي شكل جلود الحيوانات و يسيطر عليها موضوع الغاب أو أشكال التارو المُعاد تشكيلها. تندمج هذه القطع المميزة مع موتيفات حريرية و هي من الاشياء الجوهرية التي يستخدمها بيت الازياء الشهير بالاضافة الي مجموعة مختارة من المجوهرات ، والتي تحمل اسم "كريستيان ديور" - ومع الاكسسوارات الأخرى التي صممتها ماريا غراتسيا كيوري.



