حياة و نجاح اليزابيتا فرانكي في برنامج تليفزيوني

انسامد - 5 ديسمبر - كانون الاول - مصممة الازياء الايطالية
اليزابيتا فرانكي ستكون بطلة احدي حلقات مشروع البث التليفزيوني
المسمي فيديو نيوز يوم 8 ديسمبر علي قناة ريتي 4 الساعة 14.30.
تتكون السلسلة من 6 حلقات وقد بدأ البث من اول ديسمبر من اخراج
الصحفية و المحررة راشيل ريستيفو زو تقدم الحلقات قصص كفاح و نبوغ
6 من رجال الاعمال المتكيزين الايطاليين و الذين تعتبر قصص حياتهم
و مفاتيح نجاحهم هو الهدف من البرنامج..
تهدف الفكرة الي رسم صورة لايطاليا العاملة و الذين رأوا الصورة
كاملة و كبيرة و استطاعوا اجتذاب المستثمرين بفضل ابتكاراتهم و
استثماراتهم و ابداعاتهم تاكيدا علي فكرة صنع في ايطاليا و نشرها
علي المستوي الدولي ايضا.