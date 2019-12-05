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موضة - مصممون
حياة و نجاح اليزابيتا فرانكي في برنامج تليفزيوني
    انسامد - 5 ديسمبر - كانون الاول - مصممة الازياء الايطالية اليزابيتا فرانكي ستكون بطلة احدي حلقات مشروع البث التليفزيوني المسمي فيديو نيوز يوم 8 ديسمبر علي قناة ريتي 4 الساعة 14.30.

    تتكون السلسلة من 6 حلقات وقد بدأ البث من اول ديسمبر من اخراج الصحفية و المحررة راشيل ريستيفو زو تقدم الحلقات قصص كفاح و نبوغ 6 من رجال الاعمال المتكيزين الايطاليين و الذين تعتبر قصص حياتهم و مفاتيح نجاحهم هو الهدف من البرنامج..

    تهدف الفكرة الي رسم صورة لايطاليا العاملة و الذين رأوا الصورة كاملة و كبيرة و استطاعوا اجتذاب المستثمرين بفضل ابتكاراتهم و استثماراتهم و ابداعاتهم تاكيدا علي فكرة صنع في ايطاليا و نشرها علي المستوي الدولي ايضا.

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