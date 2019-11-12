لويزا سبانيولي تقدم ملابس البحارة بصورة جديدة

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين ثان - تقدم سيدة الاعمال لويزا سبانيولي صاحبة دار الازياء التي تحمل نفس الاسم مجموعتها الجديدة في اطار كروز 2020 .. تدور مجموعتها حول ستايل كلوب يخت وملابس البحارة ..تعرض سبانيولي ملابس مارينز باشكال مختلفة: البلوفر الازرق المقلم مع تفاصيل دقيقة من الكروازيه علي الكتف ترتديه العارضة علي بنطلون برمودا ازرق و تضع علي راسها قبعة مارين بالاضافة الي جاكيت دابل فيس من الصوف المزدوج بلون الكرز..و هناك ايضا بلوفر مستدير علي الرقبة مقلم كلاسيكي ترتديه العارضة علي تنورة ضيقة مفتوحة من الامام ..



اما الملابس الخارجية فهي تشبه ملابس الادميرال البحري البليزر و لكنه بشكل رياضي علي غرار افكار دينيم او مصمم باقمشة متعددة الالوان باسلوب انيق جدا يسمح بارتدائه علي تنورات انثويةاو حتي كلاسيكية .



اما بالنسبة للبدلات فهي مكونة من بليزرات ذات ابعاد رجالية عريضة قليلا عند الاكتاف و يمكن ارتداؤها علي البنطلونات الضيقة او الفضفاضة او حتي علي الشورت و ترتدي العارضة تحت البليزر قمصان حريرية منقوشة مقفلة علي الرقبة بشكل يضفي الكثير من الانوثة.



ولان اسلوب لويزا سبانيولي يميل الي المزج بين ملابس الجنسين فهي قدمت الماستر بيس في العرض قميصا رقيق النقشة سواء بالازهار او المنقط بالابيض و الاسود او مخطط بالخطوط الرفيعة.



بالنسبة لملابس السهرة فهي تقدم البدلة السموكن المكونة من بليزر طويل من الحرير او الساتان الشانتونج الوردي مع بنطلون يتسع في الاسفل ...و مازال اللون الوردي يسيطر علي العارضات حيث تضيف الكريستالات الرقيقة علي بنطلون من الدانتيل المطرز بالكامل مع الجزء العلوي المصنوع من الحرير.

