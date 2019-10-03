ارماني..استخدام الالوان بلا حدود

انسامد - 3 اكتوبر - تشرين اول - القي عرض أزياء جورجيو أرماني الحجر في بركة الإمبراطور.. العائدين إلى النظام البرجوازي وهو يفعل ذلك مع مجموعة ازياء جديدة لا يمكن تمر مرور الكرام بالتأكيد.



يكفي فقط النظر إلى الألوان التي تم اختيارها للصيف المقبل:سيمفونية من الألوان الوردية مع تصميم البلوز مثل الألوان المائية ، المصنوعة من التطريز والبلورات ، والتي سمحت باختلاط اللونين الابيض مع الأسود.



يضاف الي ذلك الأشكال التي تصدمنا بصرامتها مع لمسات النعومة و الانوثة الواضحة بها .



اما الإكسسوارات فهي كالعادة بطلة المشهد و تلفت الانظار فهي كبيرة و كثير منها مصنوع من البلاستيك و ذات تصميمات حديثة جدا .



ارماني الذي حافظ دائمًا على فكرته في كل ما يقدمه من الموضة و رغم انه صاحب مقولة انه "يجب أن تكون الموضة من أجل استخدام الناس ، وليس من أجل النشر في الصحف أو لتكون مصدر إلهام للمصممين" الا انه أراد اليوم إعطاء "لمسة إضافية" حيث قال "قرأت عبارة لطيفة جدًا حول السير ضد التيار و هذا شئ جميل ..و هذا يشبه فكرة عندما ترى شيئًا ما يصبح عامًا و منتشرا فقد تريد الخروج من هذا الشيء لإظهار أنه يمكنك الحفاظ علي الافكار التقليدية و لكن يمكنك في نفس الوقت ان تقترح الأفكار الجريئة .



