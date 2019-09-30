سكيرفينو: تصميماتي ترنيمة تعكس الروح الايطالية

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - يصف مصمم الازياء الايطالي ايرمانو سكيرفينو مجموعته التي يقدمها للصيف القادم بانها قصيدة إيطالية.



و يضيف انه يري ان الحياكة بدئا من الملابس رياضية أو ملابس السهرة تعتبر ابداعالا يمكن مقارنته باي شئ اخر.



يواصل المصمم "نحن بحاجة إلى الجمع بين الابداع مع التكنولوجيا اذا كنا نريد تقديم كل ما هو جديد ..و يؤكد المصمم - أنا أعمل وفقا لهذين المبدأين لان هذا هو المستقبل".



يشرح سكيرفينو أنه "لكي نبقى علامة تجارية مستقلة ، في عالم من العمالقة ، يجب أن نجد مساحة لأنفسنا فيما فشل الآخرون في فعله .



هذه المرة ، أخذ إيرمانو النظرة الحميمة ، وهي سمة مميزة في بيت الازياء التابع له ،بمعني انه استحضر ارواب النوم و البيجامات المخططة و قام بتحويلها لتُقدم كبديل عن البدلة الكلاسيكية و عن فساتين السهرة التي يتم ارتداؤها مع الكعب العالي .



و يقدم ايضا ثوب نهاري ساحر من الاقمشة المنقطة أو المخططة أو المربعة بالاضافة الي البدل وفساتين من الجلد الناعم.



و يقدم للمساء مجموعة من الفساتين المثيرة والشفافة من الدانتيل المطوي والأورجانزا.



