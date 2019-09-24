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موضة - مصممون
موديلات دولشي اند جابانا مستوحاة من الادغال

    انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - مرحبًا بك في الادغال الصقلية لدولتشي اند غابانا ، حيث تسود الطبيعة الاستوائية والالوان الدافئة الإيطالية. يقول ستيفانو جابانا: "إنها مجموعة مبهجة للغاية ، وتعكس ما نحن عليه ، كمصممي ازياء سعيدين في عملنا وحياتنا".

    وتنعكس هذه السعادة و البهجة على منصة العرض: إذا كانت "الغابة هي العالم وصقلية هي جذورنا" ، فإن النتيجة هي مزيج هجين متداخل من السعادة و الرقي.

    ويرجع ذلك أيضًا إلى القدرة الكبيرة و التمكن من الصناعة التي تكمن وراء كل قطعة ملابس معروضة في متروبول أمام ضيوف مثل مونيكا بيلوتشي التي ترتدي السراويل البيضاء وخوذة ونظارات المغنية والممثلة صوفيا فيرجارا والعمدة بيب سالا والعمدة تشيارا بازولي.

    يقول ستيفانو ان 80 بالمائة من المعروضات التي نراها مصنوعة بايدي ايطالية مثل الكروشيه والأنسجة والجلود المطلية .

    يقول غابانا ، "نحن الأكثر حظًا في العالم ، في إيطاليا ، يمكننا فعل أي شيء" ، قائلاً إن الشغل بالخوص الذي يحلي الملابس الجديدة يتم انتاجه بواسطة العمال الذين يقومون بنسج السلال في فلورنسا.

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