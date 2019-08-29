دنيم تعتمد خطوط جديدة لخريف 2019

انسامد - 29 اغسطس - اب - قدمت شركة منتجات الاقمشة دنيم خطوط
جديدة ستكون واحدة من اتجاهات تصميمات الموديلات في مجموعة الخريف
هذا العام و التي ستتطور نحو الحفاظ علي البيئة النظيفة.
على سبيل المثال ي تتبني فكرة عملية الإنتاج للمجموعات التي تشمل
الملابس والإكسسوارات المصنوعة من الألياف المصنوعة من مواد معاد
تدويرقماش ترو بلو المستخدم في بريطانيا ، يعتبر الايقونة الخضراء
للعلامة التجارية البريطانية بي بي جينز لندن ، والتها.
الايقونة الخضراء هي وجهة نظر كاملة يعتمدها البالغين والأطفال ،
وتتألف منة" والألوان الطبيعي السترات والجينز والقمصان والبلوزات
والأحذية القماشية والحقائب المصنوعة من الأقمشة المعاد تصنيعها..
وتتميز بشعار "الحياة.
و نري دلالات الموضة لبيت الازياء الايطالي جيني و الذي يهتم
باظهار الانوثة باقم تماما و لكن من خلال مفهوم يتناسب مع شكل
الجسم النسائي الناشة الدنيم .. لأول مرة إلى جانب الدنيم فهم
يقدمون جينز ليس قصيراعم.
تظهر مجموعة بلومارين الدنيم المزين بدانتيل شانتيي الشهير و الذي
يعود الي القرن السابع عشر ..كما تقدم ستيلا ماكارتني الجاكيت مع
البنطلون من الدنيم.