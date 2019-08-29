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موضة - مصممون
دنيم تعتمد خطوط جديدة لخريف 2019
    انسامد - 29 اغسطس - اب - قدمت شركة منتجات الاقمشة دنيم خطوط جديدة ستكون واحدة من اتجاهات تصميمات الموديلات في مجموعة الخريف هذا العام و التي ستتطور نحو الحفاظ علي البيئة النظيفة. على سبيل المثال ي تتبني فكرة عملية الإنتاج للمجموعات التي تشمل الملابس والإكسسوارات المصنوعة من الألياف المصنوعة من مواد معاد تدويرقماش ترو بلو المستخدم في بريطانيا ، يعتبر الايقونة الخضراء للعلامة التجارية البريطانية بي بي جينز لندن ، والتها. الايقونة الخضراء هي وجهة نظر كاملة يعتمدها البالغين والأطفال ، وتتألف منة" والألوان الطبيعي السترات والجينز والقمصان والبلوزات والأحذية القماشية والحقائب المصنوعة من الأقمشة المعاد تصنيعها..

    وتتميز بشعار "الحياة.

    و نري دلالات الموضة لبيت الازياء الايطالي جيني و الذي يهتم باظهار الانوثة باقم تماما و لكن من خلال مفهوم يتناسب مع شكل الجسم النسائي الناشة الدنيم .. لأول مرة إلى جانب الدنيم فهم يقدمون جينز ليس قصيراعم.

    تظهر مجموعة بلومارين الدنيم المزين بدانتيل شانتيي الشهير و الذي يعود الي القرن السابع عشر ..كما تقدم ستيلا ماكارتني الجاكيت مع البنطلون من الدنيم.

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