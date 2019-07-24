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موضة - مصممون
فيرساتشي مقدمات مبهرة لخريف و شتاء 2019

    انسامد - 24 يوليو - تموز - جمعت حملة بيت ازياء فيرساتشي لازياء خريف وشتاء 2019 بين الفخامة والجمال . و التي اختلسها المصور ستيفن ميسل اثناء مرحلة الاعداد للعروض.

    و قد بدات المقدمة لأول مرة خلال عروض الأزياء لخريف وشتاء 2019.

    .. حيث تم تعزيز الشخصيات البارزة في دار الأزياء بشكل متطور تمامالتقديم ابتكارات حديثة تماما .

    يقوم العرض علي الجمع بين فراء بيئي بظلال مكثفة ، جواهر مبهرة والألوان الزاهية التي تميز هذه المجموعة ، مع تسريحات الشعر بألوان مشرقة وأسلوب جريء يؤكد على روح الصلابة و الذوق الملكي.

    تم تصوير نماذج هذه الحملة على أنها تأملات فيرساتشي الملهمة. تمثل حملة خريف وشتاء لعام 2019

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