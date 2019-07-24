فيرساتشي مقدمات مبهرة لخريف و شتاء 2019

انسامد - 24 يوليو - تموز - جمعت حملة بيت ازياء فيرساتشي لازياء خريف وشتاء 2019 بين الفخامة والجمال . و التي اختلسها المصور ستيفن ميسل اثناء مرحلة الاعداد للعروض.



و قد بدات المقدمة لأول مرة خلال عروض الأزياء لخريف وشتاء 2019.



.. حيث تم تعزيز الشخصيات البارزة في دار الأزياء بشكل متطور تمامالتقديم ابتكارات حديثة تماما .



يقوم العرض علي الجمع بين فراء بيئي بظلال مكثفة ، جواهر مبهرة والألوان الزاهية التي تميز هذه المجموعة ، مع تسريحات الشعر بألوان مشرقة وأسلوب جريء يؤكد على روح الصلابة و الذوق الملكي.



تم تصوير نماذج هذه الحملة على أنها تأملات فيرساتشي الملهمة. تمثل حملة خريف وشتاء لعام 2019