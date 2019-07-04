التا روما من 4 الي 7 يوليو في فيتوريا

انسامد - 4 يوليو - تموز - يقام في الفترة من 4 الي 7 يوليو المعرض
الصيفي التاروما حيث سيقدم في منطقة براتيبوس و هو مكان يقع علي
بعد 5 الاف متر مربع من مستودع فيتوريا حيث تم تطوير جزء من
المستودع و كان عبارة عن مخزن قديم في فيتوريا تم تجديده
و تجهيزه .
سيتم عرض تصميمات و مجموعات مايقرب من 100 طالب في مدارس و
اكاديميات الموضة.
سيتم تخصيص اليوم 4 يوليو لمجموعة فندي الذي سيعمل علي احياء ذكري
مديره الفني لمدة 54 عاما لكارل لاغرفيلد .
و تعمل مجموعة بيوت ازياء - ال في ام اتش- علي تميل عملية ترميم
معبد فينوس و التي ستبلغ 2.5 مليون يورو .
و يتضمن جدول اعمال المعرض افتتاح معرض اعمال طلبة اكاديمية
الملابس و الموضة