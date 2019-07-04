Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - مصممون
التا روما من 4 الي 7 يوليو في فيتوريا
    انسامد - 4 يوليو - تموز - يقام في الفترة من 4 الي 7 يوليو المعرض الصيفي التاروما حيث سيقدم في منطقة براتيبوس و هو مكان يقع علي بعد 5 الاف متر مربع من مستودع فيتوريا حيث تم تطوير جزء من المستودع و كان عبارة عن مخزن قديم في فيتوريا تم تجديده و تجهيزه .

    سيتم عرض تصميمات و مجموعات مايقرب من 100 طالب في مدارس و اكاديميات الموضة.

    سيتم تخصيص اليوم 4 يوليو لمجموعة فندي الذي سيعمل علي احياء ذكري مديره الفني لمدة 54 عاما لكارل لاغرفيلد .

    و تعمل مجموعة بيوت ازياء - ال في ام اتش- علي تميل عملية ترميم معبد فينوس و التي ستبلغ 2.5 مليون يورو .

    و يتضمن جدول اعمال المعرض افتتاح معرض اعمال طلبة اكاديمية الملابس و الموضة
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تقرير ايطالي:الشواء يعرض للاصابة بالاورام

    ألبوم الصور