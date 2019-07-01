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موضة - مصممون
برادا تستخدم النايلون في حقائبها للحفاظ على البيئة
    PRADA DIVENTA FUR-FREE, ADDIO ALLE PELLICCE

    أنسامد في الأول من يوليو/ تموز- قررت دار الازياء الإيطالية برادا إطلاق مشروع "Re-Nylon" لتصنيع الحقائب من مادة Econyl، وهو نوع من النايلون المصنوع من بقايا نفايات بلاستيكيّة تم جمعها من قعر المحيطات، وذلك في إطار حرصها على الاستدامة البيئية.

    وجاء هذا المشروع نتيجة للتعاون مع شركة "Aquafil" التي تنتج النايلون المصنوع من النفايات البلاستيكية التي تم جمعها من المحيطات، مثل شبكات صيد الأسماك، أو متجهة إلى مدافن النفايات مثل نفايات ألياف النسيج والسجاد القديم.

    ووفقا لبيان، يمثل هذا المشروع خطوة للامام نحو الاستدامة في دار الازياء الايطالية برادا، حيث تستهدف برادا استخدام النايلون المعاد تدويره في كافة قطاعات صناعة الملابس والاكسسوارات بحلول عام 2021.

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