تعاون بين جورجيو أرماني واللجنة الأولمبية الإيطالية

أنسامد - 17 يونيو/ حزيران - تم الاعلان عن تعاون بين دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جورجيو أرماني واللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية واللجنة البارالمبية الايطالية، خلال عرض مجموعة امبوريو ارماني للرجال لموسم الربيع والصيف القادم.



حيث عرضت دار جورجيو أرماني أزياء الفرق الايطالية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والأولمبياد الخاص في طوكيو في 2020.



وشهد عرض أرماني مشاركة 20 رياضيا و9 رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الالعاب يرتدون أزياء من توقيع امبوريو أرماني صممت خصيصا للعرض.



وأعرب جورجيو أرماني عن سعادته بهذا التعاون قائلا "أنا سعيد بهذا التعاون الذي يجدد الشراكة التي ولدت في عام 2012، أجد دائما ما يشجع على البحث عن حلول جديدة للزي الرسمي للرياضيين الذين يجب عليهم مزج أناقة الأسلوب مع التطبيق العملي".



