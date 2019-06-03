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ديلفو البلجيكية تفتتح فرعا لها في روما
    أنسامد - 3 يونيو/ حزيران - افتححت العلامة التجارية البلجيكية ديلفو "Delvaux" للمنتجات الجلدية الفاخرة مقرا جديدا لها في قلب مدينة روما الايطالية، حيث عرضت مجموعة من الحقائب مستوحاة من أعمال الفنان رينيه ماغريت.

    وتعتبر Delvaux التي تم تأسيسها في بروكسيل في عام 1829 أقدم دار للسلع الجلدية في العالم، كما أنها المورد الرسمي للعائلة المالكة البلجيكية منذ عام 1883.

    وافتتحت ديلفو مقرها في روما في مبنى تاريخي في ساحة سان لورينزو.

    ويعتبر هذا المقر هو الثاني في إيطاليا لدار الازياء البلجيكية بعد فرعها في ميلانو، ما يؤكد الدور الرائد الذي يلعبه السوق الإيطالي للعلامة التجارية البلجيكية.

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